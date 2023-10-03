Словакия обвиняет Россию во вмешательстве в выборы
Словакия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы и вызвала сотрудника российского посольства после замечаний РФ по поводу "американского следа" в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Перед парламентскими выборами глава внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал партию "Прогрессивная Словакия" "прокси США" и заявил, что Вашингтон якобы "увеличил свое вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии".
"Мы считаем такую намеренно распространенную дезинформацию недопустимым вмешательством Российской Федерации в избирательный процесс в Словацкой Республике", - говорится в заявлении МИД Словакии.
В ответ на это Министерство иностранных дел в Братиславе в понедельник вызвало сотрудника российского посольства и призвало Москву "прекратить дезинформационную деятельность против Словакии".
"Министерство выражает решительный протест против неправдивого заявления российской разведки, которое ставит под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии", - говорится в заявлении.
Выборы в Словакии
Напомним, что на днях опулистская партия Smer-SD во главе с бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо получила 23% голосов на парламентских выборах, обойдя центристскую "Прогрессивную Словакию" с 18%.
Еще во время прошедшего премьерства Фицо занимал отчетливо пророссийскую позицию, призывал к снятию санкций против РФ, введенных за оккупацию Крыма. Сейчас в этом смысле его взгляды стали еще более радикальными - он называл украинцев "нацистами" и обвинял в развязывании войны на Донбассе.
Детальнее о том, чего ожидать от выборов в Словакии - читайте в материале РБК-Украина.
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