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Словакия обвиняет Россию во вмешательстве в выборы

Вторник 03 октября 2023 02:07
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Словакия обвиняет Россию во вмешательстве в выборы Фото: Словакия обвиняет Россию во вмешательстве в выборы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Словакия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы и вызвала сотрудника российского посольства после замечаний РФ по поводу "американского следа" в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Перед парламентскими выборами глава внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал партию "Прогрессивная Словакия" "прокси США" и заявил, что Вашингтон якобы "увеличил свое вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии".

"Мы считаем такую намеренно распространенную дезинформацию недопустимым вмешательством Российской Федерации в избирательный процесс в Словацкой Республике", - говорится в заявлении МИД Словакии.

В ответ на это Министерство иностранных дел в Братиславе в понедельник вызвало сотрудника российского посольства и призвало Москву "прекратить дезинформационную деятельность против Словакии".

"Министерство выражает решительный протест против неправдивого заявления российской разведки, которое ставит под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии", - говорится в заявлении.

Выборы в Словакии

Напомним, что на днях опулистская партия Smer-SD во главе с бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо получила 23% голосов на парламентских выборах, обойдя центристскую "Прогрессивную Словакию" с 18%.

Еще во время прошедшего премьерства Фицо занимал отчетливо пророссийскую позицию, призывал к снятию санкций против РФ, введенных за оккупацию Крыма. Сейчас в этом смысле его взгляды стали еще более радикальными - он называл украинцев "нацистами" и обвинял в развязывании войны на Донбассе.

Детальнее о том, чего ожидать от выборов в Словакии - читайте в материале РБК-Украина.

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