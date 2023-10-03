Словакия обвиняет Россию во вмешательстве в выборы

Словакия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы и вызвала сотрудника российского посольства после замечаний РФ по поводу "американского следа" в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Перед парламентскими выборами глава внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал партию "Прогрессивная Словакия" "прокси США" и заявил, что Вашингтон якобы "увеличил свое вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии".

"Мы считаем такую намеренно распространенную дезинформацию недопустимым вмешательством Российской Федерации в избирательный процесс в Словацкой Республике", - говорится в заявлении МИД Словакии.

В ответ на это Министерство иностранных дел в Братиславе в понедельник вызвало сотрудника российского посольства и призвало Москву "прекратить дезинформационную деятельность против Словакии".