Словаччина звинувачує Росію у втручанні в вибори

Словаччина звинуватила Росію у втручанні в парламентські вибори та викликала співробітника російського посольства після зауважень РФ щодо "американського сліду" в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Перед парламентськими виборами глава зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін назвав партію "Прогресивна Словаччина" "проксі США" та заявив, що Вашингтон нібито "збільшив своє втручання у внутрішньополітичну ситуацію в Словаччині".

"Ми вважаємо таку навмисно поширену дезінформацію неприпустимим втручанням Російської Федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці", - йдеться в заяві МЗС Словаччини.

У відповідь на це Міністерство закордонних справ у Братиславі у понеділок викликало співробітника російського посольства та закликало Москву "припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану проти Словаччини".