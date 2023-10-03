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Словаччина звинувачує Росію у втручанні в вибори

Вівторок 03 жовтня 2023 02:07
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Словаччина звинувачує Росію у втручанні в вибори Фото: Словаччина звинувачує Росію у втручанні в вибори (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Словаччина звинуватила Росію у втручанні в парламентські вибори та викликала співробітника російського посольства після зауважень РФ щодо "американського сліду" в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Перед парламентськими виборами глава зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін назвав партію "Прогресивна Словаччина" "проксі США" та заявив, що Вашингтон нібито "збільшив своє втручання у внутрішньополітичну ситуацію в Словаччині".

"Ми вважаємо таку навмисно поширену дезінформацію неприпустимим втручанням Російської Федерації у виборчий процес у Словацькій Республіці", - йдеться в заяві МЗС Словаччини.

У відповідь на це Міністерство закордонних справ у Братиславі у понеділок викликало співробітника російського посольства та закликало Москву "припинити дезінформаційну діяльність, спрямовану проти Словаччини".

"Міністерство висловлює рішучий протест проти неправдивої заяви російської розвідки, яка ставить під сумнів чесність вільних і демократичних виборів у Словаччині", - йдеться в заяві.

Вибори в Словаччині

Нагадаємо, що днями популістська партія Smer-SD на чолі з колишнім прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо отримала 23% голосів на парламентських виборах, обійшовши центристську "Прогресивну Словаччину" з 18%.

Ще під час минулого прем'єрства Фіцо займав виразно проросійську позицію, закликав до зняття санкцій проти РФ, запроваджених за окупацію Криму. Зараз у цьому сенсі його погляди стали ще радикальнішими - він називав українців "нацистами" та звинувачував у розв'язанні війни на Донбасі.

Детальніше про те, чого очікувати від виборів в Словаччині - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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