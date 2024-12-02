Словакия уменьшает поддержку украинским беженцам с 2025 года: что известно

Изменения вступят в силу в 2025 году

С 1 марта 2025 года украинские беженцы, получившие статус после этой даты, смогут находиться в центрах предоставления убежища не более 60 дней вместо 120, как это было ранее.

Аналогичные ограничения коснутся и выплат на проживание, которые теперь будут предоставляться только на первые два месяца. Эти изменения были утверждены в ускоренном порядке в четверг коалицией Словакии без консультаций с общественными организациями, поддерживающими беженцев.

Кого не затронут изменения

Сокращения не распространяются на уязвимые группы, включая пенсионеров старше 65 лет, детей до пяти лет и их единственных опекунов.

Причины изменений

По словам заместителя министра внутренних дел Словакии Петера Крауспе, беженцы из Украины в большинстве случаев находят работу и жилье в течение двух месяцев. Чиновник подчеркнул, что экономия является вынужденной мерой, добавив, что страна уже выделяет значительные средства на поддержку. Ожидается, что новые правила позволят сэкономить около 2 миллионов евро.

"Нам необходимо сокращать расходы, где это возможно", - заявил заместитель министра внутренних дел Петер Крауспе.

Критика со стороны оппозиции

Оппозиционные депутаты, включая Зузану Штевулову и Люсию Плавакову из "Прогрессивной Словакии", раскритиковали изменения, назвав их поспешными и непродуманными. Штевулова осудила решение экономить на поддержке беженцев, указывая, что соседние страны предлагают помощь в течение 90 дней, а также отметила, что правительство одновременно выделяет миллионы евро на другие, менее приоритетные программы.

Несмотря на критику, коалиция в полном составе (76 голосов) поддержала изменения. В то же время оппозиция обвинила премьера Роберта Фицо в недальновидной политике, направленной на ослабление притока украинских беженцев, несмотря на потребность страны в иностранных рабочих.