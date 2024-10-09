До 25 тысяч гривен. Сколько платят украинским беженцам в странах ЕС

После начала войны в страны ЕС выехали 4 млн украинских беженцев, почти треть из них поселилась в Германии, Польше и Чехии.

Польша

Украинцы, переехавшие в Польшу после 23 февраля 2022 года, имеют право на получение финансовой помощи. Сумма выплат разнится. Если человек проживает в коллективном заведении бесплатно, получает еду и 140 злотых (1,4 тыс. грн) на одежду или обувь, 50 злотых (526 грн) в месяц на карманные деньги.

Если же беженец самостоятельно снимает жилье, ему выплачивается 750 злотых (7,8 тыс. грн) в месяц. Семьи из четырех человек, ставка составляет 375 злотых на человека, то есть 1500 злотых (15,7 тыс. грн) на семью.

Добавим, что украинцы также имеют право на ряд социальных выплат: при рождении ребенка, ежемесячные выплаты на ребенка 800+, Dobry start (выплата раз в год на приобретение школьных принадлежностей), Aktywny Rodzic – помощь родителям на детей в возрасте 12-35 месяцев, помощь одиноким людям, пенсионному возрасту и ряд других выплат.

Германия

Украинцы, легально находящиеся в Германии, имеют право на выплату Bürgergeld. Сумма помощи зависит от категории беженца:

563 евро для одиноких лиц (25,6 тыс. грн)

506 евро для партнеров в семейных парах (22,9 тыс. грн)

451 евро для взрослых в заведениях (20,3 тыс. грн)

471 евро для подростков 14-17 лет (21,2 тыс. грн)

390 евро для детей 6-13 лет (17,6 тыс. грн)

357 евро для детей до 5 лет (16,1 тыс. грн.)

Со следующего года размер выплаты снизят на 30% в течение трех месяцев, если беженец не примет выгодное предложение по трудоустройству.

Чехия

Сейчас в Чехии находится около 370 тыс. украинцев, из них 25% получают финансовую помощь. Размер выплат отличается, в среднем он составляет 7 336 крон (13 тыс. грн) на одного беженца.

Суммы выплат:

взрослый – 4 860 крон (8,6 тыс. грн)

ребенок – 3 490 крон (6,2 грн)

на жилье для уязвимых категории получают 6 тыс. крон (10,6 тыс. грн), другие категории – 4 тыс. крон (7,1 тыс. грн)

К уязвимым категориям относят пожилых людей, с ограниченными возможностями, малых детей. При этом государство выплачивает за жилье только 150 дней.

В Чехии проживает 370 тыс. украинских беженцев (фото: facebook/Institut SIRI)

Великобритания

Украинцы могут переехать в Великобританию по программе Homes for Ukraine. В ее рамках нужно найти гражданина Британии, который предоставит жилье переселенцам минимум на полгода. Соглашение можно продлить на три года. По этой программе беженцы получают один раз выплату в сумме 200 фунтов стерлингов (10 700 грн).

Для людей, которые испытывают финансовые трудности, предусмотрены социальные программы: универсальный кредит, пенсионный кредит, пособие по инвалидности, пособие по уходу. Также можно оформить выплаты на ребенка:

21,80 фунтов стерлингов (1 175 грн) в неделю за самого старшего или единственного ребенка

14,45 фунтов (778 грн) стерлингов в неделю за каждого другого ребенка

Швеция

Размер выплат зависит от категории беженца и места его размещения. В среднем на взрослого выплата составляет 2 130 шведских крон (8,4 тыс. грн) без питания и 720 (2 858 грн), если человек живет в общежитии с питанием.

В общежитиях с питанием суточные составляют:

24 кроны в день для взрослого и 19 крон/день для лиц, живущих вместе со своим партнером

12 крон в день для детей до 17 лет

В жилье без питания суточные составляют:

71 крона в день для взрослого и 61 крон/день для лиц, живущих вместе со своим партнером

37-50 крон на детей, в зависимости от возраста

Семьи, у которых есть трое и больше детей, получают полные суточные для двух старших детей и половину суточных для других детей.

Франция

Украинцы могут въехать во Францию на основании биометрического паспорта, но затем следует оформить документы о необходимости международной защиты. После этого беженцев размещают во временное жилье, пока не подберут постоянное. Также человек может самостоятельно арендовать жилье.

После получения временной защиты беженцы имеют право на материальную помощь. Ее размер зависит от количества людей в семье.

Сумма помощи:

на одного человека – 6,80 евро (306 грн) в сутки

на двоих людей – 10,20 евро (460 грн) в сутки

на трех человек – 13,60 евро (613 грн) в сутки

на четырех человек – 17,00 евро (766 грн) в сутки

на пятерых человек – 20,40 евро (920 грн) в сутки

Если государство не предоставило бесплатное жилье, то дополнительно доплачивает 7,40 евро (333 грн) в день.

Добавим, что во Франции находится 66 560 украинцев, это один из самых низких показателей по Европе.

Франция в сутки выплачивает 6,8 евро на человека (фото: Getty Images)

Словакия

Размер финансовой помощи в Словакии зависит от количества членов в семье и их возраста, но сумма не может быть более 380 евро (17,1 тыс. грн) в семью в месяц.

Размер выплат в месяц:

для взрослого 80 евро (3,6 тыс. грн)

для детей до 3 лет 160 евро (7,2 тыс. грн)

для детей от 3 до 18 лет 60 евро (2,7 тыс. грн)

Также страна помогает с жильем. Она может разместить беженцев в отеле или в словацкой семье. Добавим, что страна продлила защиту украинских беженцев до 4 марта 2025 года.

Эстония

В Эстонии сейчас находится до 60 тысяч украинцев. Страна помогает с поиском временного жилья, также предоставляет социальные выплаты. Помощь рассчитывается в соответствии с количеством членов семьи:

для первого члена семьи 150 евро (6,7 тыс. грн)

для второго взрослого 120 евро (5,4 тыс. грн)

для несовершеннолетних детей 180 евро (8,1 тыс. грн)

Швейцария

По состоянию на конец лета, 66 тысяч украинцев получили статус защиты S в Швейцарии, украинцы официально могут там находиться до 4 марта 2026 года.

Размер помощи зависит от региона, где проживает беженец. В среднем одному лицу выплачивается 1 000 швейцарских франков (47,97 тыс. грн) в месяц, это включает основные расходы на проживание. Заявки на назначение суммы пособия рассматривают индивидуально.

Добавим также, что страна рассматривает возможность выплат до 4 тыс. швейцарских франков украинцам, которые вернутся домой.

Италия

Украинцы в Италии могут оформить специальный документ, дающий вид на жительство и социальную помощь, а также на трудоустройство. При этом он не ограничивает передвижение человека, он сможет посещать Украину. При получении статуса беженца такие ограничения будут действовать.

Страна в 2024 году дает пособие в размере 300 евро (13,5 тыс. грн) в месяц, но выплачивается оно максимально в течение трех месяцев.

Если человек не может сам найти жилье, то ее могут разместить в сети центров чрезвычайного приема (CAS), Системе приема и интеграции (SAI) или временно поселить в гостинице или у частных лиц.

Добавим, что по состоянию на начало 2024 года в Италии находилось более 140 тыс. украинцев.

Выплаты в Италии можно получить только в течение трех месяцев (фото: Getty Images)