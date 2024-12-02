Словаччина зменшує підтримку українським біженцям із 2025 року: що відомо

Зміни набудуть чинності у 2025 році

З 1 березня 2025 року українські біженці, які отримають статус після цієї дати, зможуть перебувати у центрах надання притулку не більше 60 днів замість 120, як це було раніше.

Аналогічні обмеження торкнуться і виплат на проживання, які тепер надаватимуться лише протягом перших двох місяців. Ці зміни були ухвалені в пришвидшеному порядку у четвер коаліцією Словаччини без консультацій із громадськими організаціями, які підтримують біженців.

Кого не торкнуться зміни

Скорочення не поширюються на вразливі групи, зокрема на пенсіонерів старше 65 років, дітей до п'яти років та їхніх єдиних опікунів.

Причини змін

За словами заступника міністра внутрішніх справ Словаччини Петера Крауспе, українські біженці у більшості випадків знаходять роботу та житло протягом двох місяців. Чиновник наголосив, що економія є вимушеним кроком, додавши, що країна вже виділяє значні кошти на підтримку. Очікується, що нові правила дозволять заощадити близько 2 мільйонів євро.

"Нам необхідно скорочувати витрати, де це можливо", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Петер Крауспе.

Критика з боку опозиції

Опозиційні депутати, зокрема Зузана Штевулова та Люсія Плавакова з "Прогресивної Словаччини", розкритикували зміни, назвавши їх поспішними та недосконалими. Штевулова засудила рішення економити на підтримці біженців, вказавши, що сусідні країни пропонують допомогу протягом 90 днів. Вона також зауважила, що уряд водночас виділяє мільйони євро на інші, менш пріоритетні програми.

Попри критику, коаліція у повному складі (76 голосів) підтримала зміни. Водночас опозиція звинуватила прем’єр-міністра Роберта Фіцо у недалекоглядній політиці, спрямованій на зменшення кількості українських біженців, попри потребу країни в іноземних працівниках.