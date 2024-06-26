Словакия поддержит инициативу Чехии по поставкам боеприпасов в Украину, - президент

Словакия поможет модернизировать боеприпасы для Украины, которые закупают в рамках чешской инициативы.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda .

Глава словацкого государства в ходе совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом отметил, что Братислава оказывает Киеву поддержку, о которой говорят не часто. В частности, это касается поставок электроэнергии.

Также Пеллегрини подтвердил, что Словакия участвует в поддержке чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины.

"Мы внесем значительный вклад при помощи своих производственных мощностей для успеха чешской деятельности по закупке боеприпасов", - отметил Пеллегрини.

По его словам, Словакия значительно увеличила производство и ремонт снарядов западных калибров.

"Значительная часть из собранных Чехией боеприпасов в конечном итоге будет восстановлена и произведена непосредственно на словацких заводах", - рассказал Пеллегрини.

Также глава словацкого государства запланировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она состоится либо на этой неделе в Брюсселе во время Европейского совета, либо во время предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне.