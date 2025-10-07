Словакия заявила, что больше не будет дарить оружие Украине
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Братислава выступает против отправки оружия в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.
Сегодня, 7 октября, во время пресс-конференции он отметил, что позиция словацкого правительства по отправке Украине военной помощи осталась неизменной.
"Мы четко заявили, что больше не будем дарить оружие и подобные вещи Украине, но будем продолжать предоставлять только нелетальную, то есть гуманитарную помощь отдельным государствам, и мы придерживаемся этого", - подчеркнул словацкий министр.
Он также сообщил, что Словакия уже подготовила часть 14-го пакета помощи для Украины.
Калиняк добавил, что сейчас страна рассматривает возможность подготовки еще одного пакета с компонентами энергетической инфраструктуры и средствами разминирования.
Помощь от Словакии
Напомним, Украина получит от Словакии инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации.
В 2023 году словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявлял, что его страна не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с Россией.
Позже Словакия нашла оправдание отказу от оборонной помощи Украине. Она отметила, что якобы больше не может оказывать помощь, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.
8 ноября 2023 года правительство Словакии отказалось предоставлять Украине очередной пакет военной помощи на общую сумму 40,3 млн евро, который был одобрен предыдущим Минобороны страны.
Правительство Фицо сообщило, что Украина получила 13 пакетов помощи на общую сумму 671 млн евро. Кроме вооружения, прошлое правительство предлагало и гуманитарную помощь в виде топлива и медицинских товаров.
РБК-Украина ранее писало, что в 2024 году тогдашний спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини заявил, что страна продолжит реализацию частных контрактов в военной сфере.
Он также подчеркнул, что Словакия не будет отправлять военную помощь Украине со складов своей армии.