Словакия – Украина: анонс матча Евро-2024

Словакия – Украина

21 июня, 16:00, Дюссельдорф, "Дюссельдорф Арена", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

"Сине-желтые" сделали невозможное. Уже во втором туре у команды Сергея Реброва будет решающий поединок. Второе поражение на чемпионате, да и даже ничья, превратят третий игровой день для сборной Украины в формальность. После фиаско против Румынии украинская команда обязана побеждать "соколов", чтобы дальше претендовать на плей-офф.

Поражение на старте Евро-2024 стало мощной оплеухой. Впрочем, Украине по силам извлечь из нее положительный импульс. Из мыслей отечественных звезд должны окончательно развеяться самоуверенность и тщеславие. Румынская сборная ярко продемонстрировала, что на турнирах такого уровня только на громкости фамилий не уедешь. В дни после фиаско новости из лагеря "сине-желтых" должны обнадеживать.

Получил огласку "мужской разговор" в раздевалке сборной Украины после премьерного матча, когда даже наставника команды попросили временно выйти. Впрочем, верные выводы должны сделать не только футболисты, но и тренеры. Ребров не отказался от части ответственности на пресс-конференции, но в то же время защитил свой кадровый выбор и намекнул на минимальные изменения в составе.

Скорее всего, в центре поля с первых минут появится Владимир Бражко. "Динамовец" заменит ветерана Тараса Степаненко, физические кондиции которого не позволяют на одинаковом уровне сыграть два поединка подряд за короткий период. Под вопросом и место в основе для Николая Шапаренко, не поразившего против Румынии. Поскольку Александр Зинченко будет закрывать левый фланг обороны, то в старте может появиться Руслан Малиновский.

Вряд ли будут кадровые мучения у Франческо Кальцоны. Подопечные итальянского специалиста по делу обыграли главного фаворита группы, а победный состав не меняют. Словацкая сборная против Бельгии выглядела так, как будто ее футболисты вывели в финал Лиги чемпионов мадридский "Реал", взяли трофей Пичичи, регулярно выступают за ведущие команды АПЛ. Лишнее доказательство, что для появления команды нужно что-то большее.

Ориентировочные составы на матч Словакия – Украина

Словакия: Дубравка – Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Боженик, Гараслин

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Бражко – Цыганков, Малиновский, Судаков, Мудрик – Довбик

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:2

Сборная Украины второй раз подходит к поединку Евро-2024 в статусе фаворита. Естественно, основой для него стал уровень исполнителей. Впрочем, с таким бременем ответственности подопечные Реброва однажды уже не справились. Поражение от Румынии стало иллюстрацией штампа о побившим класс порядке. Болельщики надеются, что "сине-желтые" на деле подтвердят сделанные после неудачи в стартовом туре выводы. Быстрый гол был бы хорошим доказательством аналитической работы.