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Словакия – Украина: матч Евро-2024 рассудит звездный рефери из АПЛ

Фото: "Сине-желтые" перед стартом на Евро-2024 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Английская бригада арбитров будет работать на поединке национальной команды Украины против сборной Словакии на групповом этапе чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в Дюссельдорфе. Поединок примет "Дюссельдорф Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.

39-летний Майкл Оливер в роли главного рефери будет обслуживать матч "сине-желтых" против словацкой сборной. Один из лучших арбитров английской Премьер-лиги на международном уровне пересекался только со сборной Украины U-21. В квалификации к Евро-2013 подопечные Павла Яковенко обыграли Словению (2:0).

На Евро-2024 Оливер работал в поединке сборной Испании против Хорватии. Он показал лишь одну желтую карточку и назначил одиннадцатиметровый в ворота "Фурии Рохи", который не реализовал Петкович. Общая статистика сезона – 35 матчей, 144 "горчичника", 4 удаления и 9 пенальти.

Англичане Стюарт Берт и Дэн Кук будут лайнсменами. Четвертый рефери – Сердар Гезюбююк из Нидерландов. С системой Видеоассистент рефери (VAR) будет работать немецкий арбитр Бастиан Данкерт.

В стартовом туре сборная Украины разгромно уступила Румынии (0:3). Словацкая сборная подарила сенсацию, минимально одолев Бельгию. Единственный мяч оформил нападающий Иван Шранц.

К слову, ранее Балакин получил второе назначение на чемпионат Европы-2024.

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