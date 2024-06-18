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Евро-2024: Балакин получил назначение на матч фаворита турнира

Франкфурт-на-Майне, Вторник 18 июня 2024 14:06
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Евро-2024: Балакин получил назначение на матч фаворита турнира Фото: Николай Балакин набирается опыта на Евро-2024 (fcruhlviv.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинский арбитр Николай Балакин будет работать на поединке группового этапа чемпионата Европы между национальной командой Дании и сборной Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч Дания – Англия состоится 20 июня во Франкфурте-на-Майне. Поединок примет "Франкфурт Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19.00.

Балакин вторично получил роль четвертого арбитра на Евро-2024. Ранее он являлся резервным рефери в поединке группы D между сборной Австрии и национальной командой Франции. В поле же будет работать португалец Артур Соареш Диас.

Датская и английская сборные попали в группу C. "Три льва" в стартовом туре минимально переиграли сербов. Команда Каспера Юлманда разошлась миром со словенской командой (1:1).

Кто такой Николай Балакин

Уроженец столицы Украины, представитель футбольной судейской династии. Отец – Александр Балакин – работал на матчах чемпионатов СССР и Украины.

Судить на профессиональном уровне начал в 21 год. За пять лет проделал путь от Второй до Премьер-лиги. Арбитром ФИФА стал в декабре 2016 года. В нынешнем сезоне провел 7 еврокубковых поединков, в том числе матч группового этапа Лиги чемпионов между "Реал Сосьедадом" и "Зальцбургом".

В общей сложности отсудил 22 поединка во всех турнирах в сезоне 2023/24. Статистика рефери – 100 желтых карточек, 4 изъятия, 9 пенальти. В голосовании клубов УПЛ стал лучшим арбитром по итогам сезона.

К слову, накануне Мбаппе сломал нос в противостоянии с Австрией и пропустит групповой этап Евро-2024.

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