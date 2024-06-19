Словаччина – Україна: матч Євро-2024 розсудить зірковий рефері з АПЛ

Англійська бригада арбітрів працюватиме на поєдинку національної команди України проти збірної Словаччини на груповому етапі чемпіонату Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Матч Словаччина – Україна відбудеться 21 червня в Дюссельдорфі. Поєдинок прийме "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 16:00.
39-річний Майкл Олівер у ролі головного рефері обслуговуватиме матч "синьо-жовтих" проти словацької збірної. Один із найкращих арбітрів англійської Прем'єр-ліги на міжнародному рівні перетинався лише зі збірною України U-21. У кваліфікації до Євро-2013 підопічні Павла Яковенка переграли Словенію (2:0).
На Євро-2024 Олівер працював у поєдинку збірної Іспанії проти Хорватії. Він показав лише одну жовту картку та призначив одинадцятиметровий у ворота "Фурії Рохи", який не реалізував Петковіч. Загальна статистика сезону – 35 матчів, 144 "гірчичники", 4 вилучення і 9 пенальті.
Англійці Стюарт Берт і Ден Кук будуть лайнсменами. Четвертий рефері – Сердар Гьозюбююк із Нідерландів. Зі системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватиме німецький арбітр Бастіан Данкерт.
У стартовому турі збірна України розгромно поступилася Румунії (0:3). Натомість словацька збірна подарувала сенсацію, мінімально здолавши Бельгію. Єдиний м'яч оформив нападник Іван Шранц.
До слова, раніше Балакін отримав друге призначення на чемпіонат Європи-2024.
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