Словакия внезапно осудила удар РФ по Киеву и требует пояснений от посла

В Киеве российский дрон атаковал здание СБУ, расположенное рядом с консульским отделом посольства Словакии. В Братиславе решительно осудили обстрелы и вызвали русского посла.

Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Словацкой Республики .

Реакция Словакии и ситуация у консульства

Словацкая сторона подчеркнула, что помещение консульского отдела в столице Украины по соображениям безопасности используется ограниченно. Во время вражеского удара в здании никого не было.

Глава словацкого дипломатического ведомства Юрай Бланар принял решение дипломатично отреагировать на этот инцидент и вызвать представителя РФ.

"Я приказал вызвать посла России в Словацкой Республике", - сообщил Бланар.

Призыв к обеим сторонам

В своем заявлении словацкий министр осудил действия РФ и призвал цивилизованно соблюдать меры безопасности, а также обратился с призывом к воздержанию от дальнейших действий.

"Мы призываем Россию воздержаться от действий, которые могут поставить под угрозу жизнь и безопасность мирных жителей. В то же время мы обращаемся к обеим сторонам с просьбой избегать дальнейшей эскалации, усиливающей напряженность и не способствующей мирному урегулированию конфликта", - отметил глава МИД Словакии.

Словакия, как правило, довольно сдержанно и редко выступает с прямым осуждением российских обстрелов гражданской или военной инфраструктуры Украины.

Нынешняя реакция Братиславы является одним из немногих жестких ответов дипломатического характера на действия РФ.