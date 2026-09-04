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Словакия внезапно осудила удар РФ по Киеву и требует пояснений от посла

22:50 04.09.2026 Пт
2 мин
Братислава обычно молчит, но на этот раз дипломаты решили действовать жестко
aimg Сергей Козачук
Словакия внезапно осудила удар РФ по Киеву и требует пояснений от посла Фото: атака РФ на СБУ в Киеве (Getty Images)
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В Киеве российский дрон атаковал здание СБУ, расположенное рядом с консульским отделом посольства Словакии. В Братиславе решительно осудили обстрелы и вызвали русского посла.

Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Словацкой Республики.

Реакция Словакии и ситуация у консульства

Словацкая сторона подчеркнула, что помещение консульского отдела в столице Украины по соображениям безопасности используется ограниченно. Во время вражеского удара в здании никого не было.

Глава словацкого дипломатического ведомства Юрай Бланар принял решение дипломатично отреагировать на этот инцидент и вызвать представителя РФ.

"Я приказал вызвать посла России в Словацкой Республике", - сообщил Бланар.

Призыв к обеим сторонам

В своем заявлении словацкий министр осудил действия РФ и призвал цивилизованно соблюдать меры безопасности, а также обратился с призывом к воздержанию от дальнейших действий.

"Мы призываем Россию воздержаться от действий, которые могут поставить под угрозу жизнь и безопасность мирных жителей. В то же время мы обращаемся к обеим сторонам с просьбой избегать дальнейшей эскалации, усиливающей напряженность и не способствующей мирному урегулированию конфликта", - отметил глава МИД Словакии.

Словакия, как правило, довольно сдержанно и редко выступает с прямым осуждением российских обстрелов гражданской или военной инфраструктуры Украины.

Нынешняя реакция Братиславы является одним из немногих жестких ответов дипломатического характера на действия РФ.

Реакция на удар по зданию СБУ в Киеве

Напомним, 4 сентября войска РФ нанесли очередной удар по столице, попав в здание Службы безопасности Украины в центре Киева. В МИД Украины эту атаку назвали серьезной эскалацией и свидетельством полного отказа Москвы от дипломатии.

В то же время в самой Службе безопасности Украины предупредили, что ответ на дерзкую воздушную атаку будет болезненным для врага.

Также предполагается, что атаку "Шахеда" на здание СБУ мог корректировать агент РФ непосредственно с места происшествия посредством онлайн-управления.

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