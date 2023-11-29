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Словакия продлит запрет на импорт агропродукции из Украины

Фото: Словакия продлит запрет на импорт агропродукции из Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо в среду, 29 ноября, приняло решение продлить запрет на импорт агропродукции из Украины и ужесточить правила транзита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.

Кроме пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника запрет будет распространен на импорт меда, сахара, солода и сои.

Согласно предложению министра сельского хозяйства Польши Ричарда Такача, транзит всей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины будет подлежать таможенному закрытию. На практике это означает, что отправки будут опломбированы.

Министерство сельского хозяйства в предложении отметило, что меры необходимы, в том числе из-за отсутствия общеевропейского решения по украинским товарам.

Экспорт с Украины

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

А недавно министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша может передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве.

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