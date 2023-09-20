Запрет экспорта зерна: Украина стремится избежать судов и решить проблему переговорами

Украина хотела бы избежать судебных процессов и решить проблему экспорта сельскохозяйственной продукции в три соседние страны путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра экономики - торгового представителя Украины Тараса Качку в эфире телемарафона.

Он отметил, что после того, как Еврокомиссия отменила запрет на украинский экспорт, вероятно будет действовать механизм совместной верификации и согласования поставок четырех видов сельскохозяйственных товаров в пять стран ЕС.

По словам Качка, это сложный механизм торговли, поэтому Украина не прогнозирует значительного роста объемов экспорта. В то же время государство хочет показать, какой действительно большой спрос и кто на самом деле покупает украинскую продукцию, а также постепенно привлекать правительства стран ЕС в оценку этих поставок.

При этом он уверен, что впоследствии будет понятно, что запрет на экспорт не нужен и можно постепенно возвращаться к нормализации торговли.

Он отметил, что Болгария и Румыния положительно отреагировали на это предложение. Сейчас с ними продолжаются переговоры о налаживании двусторонних механизмов коммуникации. В то же время Польша, Словакия и Венгрия пока не отменили национальные запреты на импорт.

Качка отметил, что Украина работает с этими странами и ЕС над достижением компромисса. Он надеется, что на этой неделе будут хорошие новости о том, что государства согласовали механизм взаимодействия, который устроит всех и позволит избежать формальных запретов в двусторонней торговле.

"Поэтому иск во ВТО - это не основной инструмент решения проблемы, а лишь наша реакция на введение национальных запретов. В идеале мы хотим избежать долгих судебных тяжб в рамках Всемирной торговой организации. Наш приоритет - достичь взаимопонимания с нашими соседями путем переговоров", - добавил он.

Запрет на зерно и иск против ВТО

Весной Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния запретили импорт украинского зерна и другой агропродукции. Их поддержала Еврокомиссия, введя запрет до 15 сентября.

Однако Еврокомиссия решила отменить этот запрет с 15 сентября. В тот же день Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт, несмотря на решение Еврокомиссии.

При этом Украина подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

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