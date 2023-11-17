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Венгрия полностью заблокировала обсуждение новых санкций ЕС против РФ, - журналист

Пятница 17 ноября 2023 20:43
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Венгрия полностью заблокировала обсуждение новых санкций ЕС против РФ, - журналист Архивное фото: Венгрия полностью заблокировала обсуждение новых санкций ЕС (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Послы стран Евросоюза провели дебаты по новым санкциям против России, однако Венгрия полностью заблокировала этот процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

По его словам, сегодня состоялись первые дебаты между послами Евросоюза по новому и, возможно, самому слабому пакету санкций ЕС против РФ на текущий момент.

"Много комментариев", - пояснил журналист.

Также он уточнил, что Венгрия полностью заблокировала обсуждение всего пакета санкций. Йовзяк пояснил, что теперь нужно будет смотреть, удастся ли договориться о новых санкциях против РФ раньше Нового года.

Санкции против России

Европейский союз уже одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, например, товары, которые можно использовать в производстве оружия. В частности в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Недавно Евросоюз совместно с Еврокомиссией представили Совету ЕС свои предложения по 12-му пакету санкций против России.

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Российская Федерация Венгрия Евросоюз Санкции против России
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