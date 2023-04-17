Словакия передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29

По словам главы Минобороны Словакии Ярослава Надя, Украина получила еще девять самолетов.

"Эта передача была осуществлена наземным путем, учитывая наибольшую возможную безопасность, опять же огромную благодарность всем привлеченным компонентам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция", - подчеркнул Надь.

Он добавил, что самолеты МиГ-29 являются существенной опорой для Украины в борьбе с российской агрессией.

"К тому же, в отличие от нашего соседа, эти самолеты были для нас непригодны. Мы правильно поступаем", - заявил министр.

Напомним, 23 марта Словакия сообщила, что передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29. Позже стало известно, что словацкие самолеты защищают украинское небо над Харьковом.

Добавим, что передача истребителей МиГ-29 для Украины осуществила и Польша.

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