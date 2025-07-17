Словакия никогда не поддержит отказ ЕС от российского газа, - Фицо

Словацкая Республика никогда не поддержит инициативу REPowerEU, предусматривающую отказ стран Европейского Союза от российского газа с 1 января 2028 года.
Об этом в письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в соцсети Х.
Свой отказ глава словацкого правительства объяснил тем, что REPowerEU нанесет вред словацким домохозяйствам и экономике, а также еще больше снизит конкурентоспособность всего ЕС.
"Представлением этого предложения Еврокомиссия грубо игнорирует политический мандат, утвержденный Европейским Советом. Моя позиция как премьер-министра Словацкой Республики по этому вопросу является последовательной и не должна быть для кого-то неожиданной", - отметил Фицо.
Он назвал указанную инициативу ЕС "санкцией" и подчеркнул, что естественно связывает ее с предложенным 18-м пакетом санкций против Российской Федерации. По его словам, голосование по 18-му пакету может состояться только после решения существенных рисков, связанных с REPowerEU в сфере поставок газа с 2028 года.
Фицо отметил, что эту инициативу не поддерживают словацкие оппозиционные партии и бизнес.
При таких обстоятельствах, глава правительства обратился к фон дер Ляйен с просьбой "использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога между правительством Словакии и Еврокомиссией.
"В частности (этот диалог должен быть. - ред.) в интересах четкого толкования обязательств, которые ЕК берет на себя на политическом уровне и которые сформулированы в Вашем письме от 15 июля 2025 года. К тому времени Словацкая Республика будет настаивать на отсрочке голосования по 18-му пакету санкций", - отметил Фицо в письме.
Европейская комиссия 10 июля представила 18-й пакет санкций против России. Новые ограничения должны ударить по доходам Москвы от энергоносителей, банковского сектора и военной промышленности.
Однако Словакия и Венгрия отказались поддержать новый санкционный пакет, поскольку потеряли возможность закупать дешевые российские энергоносители из-за других санкций ЕС.
15 июля Еврокомиссия предложила Фицо предложила гарантии в обмен на поддержку санкций против России.
В частности, Брюссель предлагает Словакии создать механизм активации "аварийного тормоза" в случае скачка цен из-за дефицита поставок при отказе от российского газа.
Впрочем, 12 июля Фицо не исключил разблокирования Словакией санкций против России и назвал ключевое условие для этого.
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