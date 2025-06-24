Словакия назвала условие для поддержки новых санкций против РФ

"Переговоры все еще продолжаются, но исходя из того, что обсуждалось до сих пор, очевидно, что пакет не окажет негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать", - цитирует издание слова Бланара.

Однако он добавил, что Словакия будет просить "гарантий" и поддержки для смягчения последствий отключения от российских источников энергии.

"Существуют также арбитражные риски, которые повлияют на Словацкую Республику - возможно, они будут достигать 20 миллиардов евро. Вот почему мы требуем гарантий относительно того, как эти негативные последствия будут устранены", - отметил дипломат.

Бланар также отметил, что обсуждение должно перейти на уровень Европейского совета и быть связано с инициативой RePowerEU. Именно поэтому премьер Роберт Фицо и Бланар стремятся к встрече с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как пишет издание, несмотря на похожие заявления со стороны Венгрии, которая выступила против пакета, Словакия не планирует блокировать санкции. Дипломаты в ЕС верят, что позиции Братиславы и Будапешта можно будет согласовать.