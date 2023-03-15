Постпреды ЕС сегодня обсудят поставки боеприпасов в Украину, - Politico

Комитет постоянных представителей ЕС на уровне послов сегодня обсудит вопросы поставок боеприпасов для украинской армии. В частности, на повестке дня совместные закупки снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Европа приближается к решению по закупке боеприпасов: постоянные представители стран ЕС в Брюсселе встречаются сегодня утром в 10:00 для обсуждения предложений по доставке и совместной закупке боеприпасов. Согласно плану, в закупке боеприпасов будут участвовать члены ЕС (кроме нейтральных) - Норвегии" говорится в материале.

Издание отмечает, что первой идею совместной закупки боеприпасов предложила Эстония в феврале 2023 года. До этого страны ЕС поставляли Украине снаряды и оружие отдельно, иногда с компенсацией из Европейского фонда мира.

Теперь ЕС хочет сформировать общий заказ через Европейское оборонное агентство. Это позволит сэкономить средства и ускорить производство снарядов на оборонных предприятиях.

Напомним, издание Bloomberg ранее сообщало, что ЕС может одобрить совместный план закупки боеприпасов для Украины на следующей неделе.

Также отметим, что Совет ЕС одобрил увеличение на 2 млрд евро фонда, через который финансируется военная помощь Украине.

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