Словакия блокирует новые санкции против РФ и хочет их обсуждения на уровне лидеров, - СМИ

Словакия хочет, чтобы утверждение 19-го пакета санкций ЕС против России состоялось на саммите лидеров во второй половине октября.

Как сообщает РБК-Украина, об заявил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в Twitter.