Словакия блокирует новые санкции против РФ и хочет их обсуждения на уровне лидеров, - СМИ

Россия, Вторник 07 октября 2025 11:31
Словакия блокирует новые санкции против РФ и хочет их обсуждения на уровне лидеров, - СМИ Иллюстративное фото: Словакия блокирует новые санкции против РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Словакия хочет, чтобы утверждение 19-го пакета санкций ЕС против России состоялось на саммите лидеров во второй половине октября.

Как сообщает РБК-Украина, об заявил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в Twitter.

По его данным, Евросоюз наконец достиг согласия по ограничению передвижения дипломатов РФ после того, как Венгрия сняла свое вето. По его словам, весь пакет санкций может быть не принят до саммита 23 октября, поскольку Словакия хочет провести обсуждение на самом высоком уровне.

Однако пока не известно, в чем заключаются беспокойства Словакии по поводу предложенного пакета.

Санкции против РФ

Стоит напомнить, что Евросоюз планирует ввести более жесткие ограничения в отношении страны-агрессора, которые будут влиять на три ключевые сферы. В частности, это российская энергетика, финансовые услуги и торговля.

Еще 19 сентября Еврокомиссия предложила для обсуждения европейских стран 19-й пакет антироссийских санкций. Эти ограничения, в частности, предусматривают полный отказ от импорта российского газа в страны ЕС до 1 января 2027 года.

Послы стран ЕС могут согласовать новые санкции уже в ближайшие дни.

Однако пророссийские лидеры Венгрии и Словакии будут пытаться заблокировать новые ограничения против Кремля, Еврокомиссия предложила новую схему голосования.

