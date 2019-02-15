Ні слова про погане: як Володимир Гройсман оцінив роботу свого Кабміну за минулий рік

Кабинет министров на заседании в среду 13 февраля утвердил отчет о своей работе за прошлый год. В ближайшее время документ внесут в Верховную раду, где депутатам его презентует премьер-министр Владимир Гройсман. Правительство вынуждено отчитываться каждый год, выполняя соответствующую норму регламента КМУ.

Учитывая приближающиеся выборы, Гройсман не упустил возможность использовать ежегодную формальность с отчетом, чтобы в очередной раз рассказать о достижениях его Кабмина. Репетируя выступление до встречи с парламентариями, глава правительства, разумеется, сделал акцент преимущественно на положительных изменениях, не став вдаваться в детали проблем и вызовов, справиться с которыми властям пока не под силу.

Макромасштаб

Львиная доля информации в отчете, разместившемся более чем на 200 страницах, касается вопросов экономики. Владимир Гройсман, презентуя его, напомнил, что рост реального ВВП в прошлом году составил 3,2%. В Минфине после заседания правительства заявили, что во многом это заслуга активизации внутреннего потребительского спроса.

Доходы госбюджета, по словам премьера, в прошлом году выросли на 17% по сравнению с 2017 годом и – в полтора раза за последние два года. Международные резервы НБУ достигли самой большой за пять лет отметки – 20,8 млрд долларов. Дефицит госбюджета сократился до 1,7% ВВП при плановом дефиците 2,4%, а государственный и гарантированный долг снизился до 61% ВВП.

"Нам удалось то, что инфляция стала меньше 10 процентов в 2018 году. Это очень оптимистический показатель, который предполагает, что стабильность национальной валюты и цен у нас будет достаточно приемлемой и в следующем году", – сказал Владимир Гройсман. Он уточнил, что уменьшение инфляции стало результатом консолидированной бюджетной политики.

В Национальном банке, впрочем, склонны считать, что замедление роста цен – это заслуга жесткой монетарной политики, за которую отвечает НБУ. К тому же в начале января в Нацбанке поясняли, что, среди прочих факторов, повлиявших на снижение инфляции, в прошлом году были благоприятная ценовая конъюнктура для украинского экспорта на мировых рынках и рекордный урожай зерновых во втором полугодии. Эти два фактора позволили поддерживать высокое предложение валюты, что создавало условия для укрепления курса гривны.

Премьер-министр, говоря об аграриях, оценил их долю в валютных поступлениях в страну на уровне 39%. Гройсман также отметил рекордный урожай зерновых – около 70 млн тонн, о котором говорят и в НБУ, связав этот успех, в том числе и с поддержкой, которую аграрии получают из госбюджета, к примеру, на покупку и обновление сельхозтехники. В прошлом году на такую программу направили немногим более 900 млн гривен. "Это (рекордный урожай, - ред.) заслуга украинских аграриев, заслуга бизнеса. Новые технологии, которые приходят в агрокомплекс, дают возможность нам быть такими рекордсменами", – полагает глава правительства.

Прохладный инвест-климат

Премьер не упустил возможность напомнить о росте страны в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business, в котором Украина с 2014 года поднялась со 112 места на 71-е место. "Мы постоянно отменяем ненужные регуляции, которые были созданы еще в советские времена или десять-пятнадцать лет назад, и фактически сужают возможности развития предпринимательства", – сказал Гройсман.

Несмотря на, казалось бы, существенный прыжок в рейтинге, инвестиционный климат в стране все еще далек от совершенства. Подтверждением этому служит показатель чистого притока прямых иностранных инвестиций, который в прошлом году составил всего 2,4 млрд долларов, что на 200 млн долларов меньше, чем годом ранее. И то, по данным НБУ, из этой суммы инвестиции в финансовый сектор составили 42% от общего объема, а из них почти половина – операции банков по переоформлению долга в уставный капитал.

Обещанная правительством большая приватизация государственного имущества который год не дает результата. Запланированные, но неполученные поступления от продажи крупных предприятий, как, к примеру, ОПЗ или "Центрэнерго", Кабмин вынужден компенсировать выпуском облигаций госзайма. Иностранных инвесторов эти объекты в силу разных причин пока не интересуют. Фонд госимущества может похвалиться лишь реализацией объектов малой приватизации, которые продаются на электронных площадках.

Владимир Гройсман во время презентации отчета в среду умолчал о проблемах с продажей крупных активов, напомнив лишь, что реализация малых объектов через "ProZorro. Продажи" в прошлом году позволила выручить 580 млн гривен. "Ранее такие аукционы не проводили. Все продавалось почти в ручном режиме. Что мы получили? В два раза увеличение цены от начальной (цены, - ред.) через электронные аукционы. В два раза больше денег поступило в бюджеты", - сказал премьер, добавив, что в прошлом году на 37% - до 1,45 млрд гривен, выросли поступления от аренды госимущества. При этом план по приватизации в 2018 году составлял 21,3 млрд гривен, из которых в госбюджет удалось собрать 0,3 млрд гривен.

Торговые приоритеты

Поиск новых рынков сбыта на замену России – одна из задач, которую ставит перед собой Кабмин. В прошлом году, напомнил Владимир Гройсман, правительству удалось завершить переговоры о создании зоны свободной торговли с Израилем. Сейчас продолжаются переговоры о ЗСТ с Турцией, еще ранее такой договор был подписан с Канадой. Доля РФ в поставках товаров из Украины остается все еще существенной – около 8%, однако с каждым годом она снижается, уступая место европейским рынкам.

Всего в прошлом году экспорт из Украины (по итогам 11 месяцев) вырос на 10%, составив почти 54 млрд долларов. И на рынок стран ЕС приходится 43% от объема внешней торговли страны, уточнил глава Кабмина.

"Каждый год торговля растет. Минэкономики и ряд институций поддерживают наших производителей и работают над тем, чтобы открывать новые рынки и новые возможности. Но и бизнес очень активен в этом направлении", - добавил премьер.

Власть и деньги – на места

Говоря о достижениях Кабмина, Гройсман не обошел тему децентрализации – передачи на места дополнительных полномочий и финансового ресурса. С 2014 года доходы в общие фонды местных бюджетов увеличились в 3,3 раза, уточнил глава правительства, при этом упрекнув местные власти, которые не используют дополнительные ресурсы в интересах общин.

"В местных бюджетах есть деньги, чтобы ремонтировать и строить. Там, где есть умные управленцы, которые понимают, как развивать территории, что с людьми нужно советоваться и делать не фонтанчики и очковтирательство, а серьезные фундаментальные вещи, развивать территории, там все очень нормально, нормальные отношения между властью и гражданами", - сказал Гройсман. При этом он отметил, что "только 68% граждан живут в условиях доступа к преимуществам децентрализации". И задача правительства до 2020 года увеличить их количество до 100%, отметил премьер-министр.

Помимо эффекта от децентрализации, по словам премьера, местные бюджеты в прошлом году получили из центральной казны на всевозможные программы около 37 млрд гривен. Половина этих средств – более 18 млрд гривен – предназначалась на дороги, еще около 11 млрд гривен – Госфонду регионального развития, инфраструктурную субвенцию и субвенцию социально-экономического развития, еще почти 4 млрд – на программы АПК.

Пенсии, зарплаты, субсидии

Увеличение социальных стандартов стало излюбленной темой власти в предвыборный период. Говоря о достижениях своего правительства, премьер не упустил возможность напомнить о росте минимальной зарплаты. В 2017 году она выросла почти в два раза – до 3200 гривен, что позволило чиновникам автоматически увеличить отчисления Единого социального взноса в Пенсионный фонд. Это был один из технических шагов правительства, направленный на борьбу с "теневым" фондом оплаты труда. Владимир Гройсман видит в пересмотре "минималки" улучшение благосостояния украинцев. Сейчас минзарплата составляет 4173 гривны.

"Когда мы пришли работать в правительство, минимальная заработная плата составляла 53,5 доллара. Сейчас нам удалось минимальную зарплату повысить втрое – это 150 долларов. Это немного. Это в три раза больше, чем было, но минимум в два раза меньше, чем должно быть. Нам есть, над чем работать", – сказал премьер.

Гройсман признал, что рост минимальной зарплаты автоматически позволил увеличить показатель средней зарплаты, который в 2018 году составил 8865 гривен, что на 25% больше, чем в 2017 году. "В декабре средняя зарплата была 10 573 гривны. На эти деньги уже можно найти в Украине работу. Такие деньги работодатели готовы работать своим работникам", – отметил глава Кабмина. Но в зависимости от региона этот показатель существенно отличается. В Киеве средняя зарплата на несколько тысяч выше, чем, к примеру, в Тернопольской, Черновицкой областях и других западных областях, откуда украинцы массово выезжают на работу за границу.

Вопрос пенсионного обеспечения премьер назвал "болью наших пенсионеров". "Но это и наша боль. Еще много пенсионеров живет на минимальную пенсию. Если бы нормально занимались пенсионной системой десять-пятнадцать лет назад, у нас не было бы тех проблем, которые есть сейчас. Мы в 2014 году получили возможность полного дефолта Пенсионного фонда. Сейчас мы выходим на возобновление системы, чтобы она начала работать", – заверил Владимир Гройсман.

Премьер сообщил, что средний размер пенсии с 2016 года вырос в полтора раза – до 2645 гривен. И напомнил о том, что в прошлом году власти провели пересчет пенсий в среднем на 1,5 тыс. гривен военным пенсионерам. И еще на 761 гривен – в этом году. В марте, как известно, будет индексация пенсий для всех пенсионеров, как это предусматривает пенсионная реформа, принятая осенью 2017 года. Впрочем, с одной стороны, увеличивая выплаты пенсионерам, власти, с другой стороны, вынуждены компенсировать эти расходы Пенсионному фонду за счет прямых дотаций из госбюджета. И если, скажем, еще год назад сумма трансферта ПФ составляла около 139 млрд гривен, то в этом году она достигнет 167 млрд гривен.

Отчитываясь в среду, Владимир Гройсман ни слова не сказал об изменениях, которые чиновники внесли в программу жилищных субсидий в 2018 году, пересмотрев требования к доходам субсидиантов. И даже после повышения тарифов на газ, правительству удалось сократить расходы на выплату субсидий в 2019 году по сравнению с прошлым годом примерно на 16 млрд гривен.

Как рассказывал в интервью РБК-Украина министр социальной политики Андрей Рева, к началу этого года субсидии получали около 4 млн семей, тогда как в прошлом году таких было 6,9 млн. В результате внесенных изменений из-под программы субсидий вывели, к примеру, семьи, члены которых работают за рубежом или же официально не работают, но и не находятся на учете в службе занятости. Такие граждане в понимании государства утаивают реальные доходы, а потому на субсидии не имеют права.

Приоритеты в энергетике

Разговор о достижениях в энергетической отрасли Владимир Гройсман начал традиционно – напомнил о том, что Украина "полностью диверсифицировала систему поставок природного газа" в страну и вновь заговорил о важности роста объемов внутренней добычи. Такую тактику глава правительства избрал для себя еще летом 2017 года, когда Кабинет министров, вопреки положениям программы МВФ, отказался повысить цены на газ для населения.

Придерживался своей тактики Гройсман и в прошлом году. Последовательно критикуя работу НАК "Нафтогаз Украины" и обещая украинцам удержать рост стоимости газа, премьер сделал ставку на рост добычи украинского газа. В течение года чиновник в своих выступлениях практически игнорировал вопросы поставок и транзита газа, выводы Стокгольмского арбитража, сосредоточившись на результатах работы "Укргазвыдобування" (УГВ).

В среду глава правительства ни словом не обмолвился о прошлогоднем решении Кабмина повысить тарифы на газ для населения. Впрочем, необходимость продолжить сотрудничество Украины с МВФ внесли в планы премьера свои коррективы, и в результате с 1 ноября стоимость газа для населения выросла на 23,5%, а на тепловую энергию с 1 января – в среднем на 10-24%.

Еще весной прошлого года Гройсман отмечал рекордные показатели добычи газа – "плюс" 600-700 млн кубометров – и уверял, что к 2020 году компания выполнит стратегическую цель, выйдя на объем в 20 млрд кубометров. А к 2025 году – страна должна стать экспортером газа, демонстрируя ежегодный прирост в 1 млрд кубометров. В ноябре премьер несколько пересмотрел свою риторику. Тогда он призвал руководство "Укргазвыдобування" "устранить все формальные препятствия" и нарастить добычу топлива до запланированных показателей.

На заседании 13 февраля Владимир Гройсман кардинально изменил подход и обвинил госкомпанию в "фактическом провале" утвержденной правительством программы развития газодобывающей отрасли "20/20". "Мы должны развивать собственную добычу, потому что в Украине достаточно резервов, чтобы обеспечить себя полностью газом… И вместе с частными компаниями в прошлом году мы добыли 21 миллиард кубометров газа. Но я хочу сказать, что я крайне недоволен тем, что на самом деле "Укргазвыдобування" компании "Нафтогаз" план добычи газа, который мы утвердили, фактически провалила. И это очень беспокоит нас сегодня, и это нужно исправить в ближайшее время", – заявил премьер.

Согласно планам, закрепленным в стратегии "20/20", объем добычи "Укргазвыдобування" в 2018 году запланирован на уровне 16,5 млрд кубометров. Из них 1 млрд кубометров – на новых месторождениях. Но в январе прошлого года глава правления компании Олег Прохоренко эти планы скорректировал до 15,94 млрд кубометров, а фактический объем добытого газа, по данным УГВ, составил 15,5 млрд кубометров. Прохоренко неоднократно заявлял, что возможность добиться поставленной цели блокирует Полтавский облсовет, не давая спецразрешения компании на новые месторождения.

Премьер также акцентировал внимание на том, что "импорт газа, который мы закупаем в Украину, постоянно сокращается". Действительно, по данным НАК "Нафтогаз Украины", в 2018 году импорт снизился на почти 25% по сравнению с предыдущим годом – до 10, 6 млрд кубометров. Важно понимать, что при этом потребление газа в стране, как в прошлом году, так и в 2017 году, остается фактически стабильным – порядка 32 млрд кубометров.

Причины сокращения импорта связаны, скорее, с тем, что к текущему отопительному сезону НАК "Нафтогаз" обеспечил рекордные объемы запасов в ПХГ – 17,1 млрд кубометров. Кроме того, отопительный период 2017-2018 годов Украина завершила со значительными запасами в почти 7,5 млрд кубометров, и в начале апреля прошлого года НАК начал закачку в хранилища.