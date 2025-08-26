RU

Слова, которые лучше не употреблять: они отталкивают людей, даже если вы этого не хотите

Какие привычные ежедневные фразы могут отталкивать от вас людей (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Даже доброжелательные, на первый взгляд, фразы иногда отталкивают собеседника от вас эмоционально и психологически. В мире, где каждое слово имеет значение, важно знать, что сказать - и как это звучит на самом деле. Но иногда мы сами, не задумываясь, вставляем в разговор слова, которые работают совсем не так, как нам хотелось бы.

Какие фразы не стоит употреблять, потому что вы можете оттолкнуть от себя человека, рассказывает РБК-Украина.

Вот несколько распространенных фраз, которые могут испортить впечатление о вас и сделать общение натянутым.

"Без проблем"

На первый взгляд - абсолютно дружественный ответ. Но по мнению психологов мозг собеседника часто считывает подтекст: "То есть помочь было проблемой, но ты как-то справился?"

В результате человек может почувствовать себя виноватым или решить, что обращаться к вам в следующий раз лучше не стоит.

Что сказать вместо:

  • "Рад, что смог помочь".
  • "Мне было приятно это сделать".

Здесь есть положительный акцент - вы помогли не по принуждению, а по собственной воле.

"Нормально"

Универсальное слово, которым часто прикрывается нежелание открываться. Когда в ответ на "Как ты?" звучит сухое "нормально", собеседник подсознательно чувствует отстраненность.

Где оно уместно? В случайном разговоре с коллегой или соседями в лифте. То есть, с людьми, с которыми вы не хотели бы говорить очень откровенно.

Где лучше избегать? В диалоге с близкими, для которых ваше "нормально" может звучать как "не хочу делиться ничем".

Лучшие варианты:

  • "Спасибо, все хорошо".
  • "Неплохо, а у тебя как?"

"Это было не трудно"

Вы хотели показать, что услуга пустяковая. А получилось так, будто человеку пришлось вам мешать, и теперь вы его великодушно оправдываете.

Лучше сказать:

  • "Пожалуйста, обращайся еще".
  • "Я действительно рад, что смог помочь".

"К сожалению, ничем не могу помочь"

Звучит официально и немного фальшиво. На самом деле это попытка замаскировать отказ под сожаление. Но люди обычно чувствуют неискренность.

Что сделать лучше? Прямо и честно объяснить причину. Например:

  • "Я не смогу взяться за это, потому что у меня другие планы".
  • "Это не в моей компетенции, лучше обратись к...".

Честность ценится больше, чем дипломатическое уклонение.

"Возможно"

Слово, которое ничего не значит. Оно оставляет собеседника в подвешенном состоянии - ждать или не ждать? Надеяться или отпускать ситуацию?

Что сказать вместо:

  • "Я пока не уверен, но скажу точно завтра".
  • "Если у меня появится возможность - сделаю".
  • "Нет, в этот раз не получится".

Определенность - всегда лучше, чем размытые обещания.

Почему это работает

Фразы типа "Нормально" или "Без проблем" - это своеобразные thought-terminating clichés (речевые клише), которые прекращают дальнейшее эмоциональное развитие разговора. Они звучат как "все хорошо", но вместо поддержки создают дистанцию.

Defensive communication - когда фраза создает защитную реакцию и собеседник начинает отмежевываться и это уже сложный барьер в общении.

Речевая неискренность или речевые обходы европейцы часто используют как polite-isms, чтобы смягчить отказ или негатив, но это воспринимается как фальшь. 60% людей не любят их, даже если они "лучше, чем грубость".

Замените проверенные, но потенциально холодные фразы на более теплые, искренние и конкретные. Это не требует усилий, а ваша коммуникация станет не просто вежливой, а действительно человечной.

Общение с другими людьми - это не просто набор слов, но и способ, которым мы строим отношения. Когда вы избегаете шаблонных фраз со скрытым негативом и заменяете их более теплыми и честными высказываниями, вы не только звучите приятнее, но и укрепляете доверие.

При написании материала были использованы следующие источники: Psychology Today, Википедия, The Times of London, Times, Geediting.

