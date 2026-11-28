В Славянске Донецкой области завершили аварийно-спасательные работы на месте разрушенного в результате российского авиаудара пятиэтажного жилого дома. Жертвами атаки стали 10 человек, в том числе один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

За время проведения работ спасатели разобрали 402,5 тонн разрушенных строительных конструкций и ликвидировали пожар в квартире на четвертом этаже на площади 15 кв. м.

Работу специалистов ГСЧС существенно усложняли постоянная угроза повторных обстрелов и активность вражеских беспилотников, из-за чего разбор конструкций приходилось неоднократно приостанавливать, а личному составу спускаться в укрытие.

Российские войска нанесли авиаудар по пятиэтажке в Славянске еще 22 ноября. В результате попадания часть здания обрушилась, заблокировав жителей под обломками.

Напомним, что российские войска регулярно атакуют Славянск в Донецкой области и неоднократно наносили удары по жилой застройке города.

В частности, утром 11 октября 2026 года оккупанты сбросили на Славянск три авиабомба, в результате чего были частично разрушены две многоэтажки и пострадали семь человек.

Кроме того, стратегическое значение Славянска и соседнего Краматорска в Донецкой области неоднократно акцентировалось на самом высоком уровне.

Так, 22 октября 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае передачи Славянской и Краматорской России боевые действия могут продвинуться дальше - в соседнюю область, в частности в Павлоград и Днепр.