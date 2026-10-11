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РФ сбросила авиабомбы на многоэтажки в Славянске, есть пострадавшие

13:48 11.10.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
РФ сбросила авиабомбы на многоэтажки в Славянске, есть пострадавшие Фото: Россия сбросила авиабомбы на многоэтажки в Славянске (facebook.com/Vadymlyakh)
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Российские войска утром 11 октября сбросили три авиабомба на Славянск Донецкой области. Частично разрушены две многоэтажки, семь человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

"Около 10:00 враг сбросил на спальный район города три ФАБ-250. Частично разрушены две многоэтажки. Еще 7 многоквартирных домов и магазин повреждены", - сообщил Лях.

Сейяас известно о 7 пострадавших. Трое из них госпитализированы, другим помощь оказана амбулаторно.

Еще один мужчина, 1986 года рождения, получил ранения сегодня в результате вражеского прилета на другой локации в частном секторе.

РФ сбросила авиабомбы на многоэтажки в Славянске, есть пострадавшиеРФ сбросила авиабомбы на многоэтажки в Славянске, есть пострадавшиеРФ сбросила авиабомбы на многоэтажки в Славянске, есть пострадавшие

Фото: последствия авиаудара по Славянску (facebook.com/Vadymlyakh)

Напомним, в ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников, однако есть попадания.

В частности, в результате ночной атаки российских дронов на Днепр ранены четыре человека, среди них две 8-летние девочки. В городе повреждена многоэтажка и загорелись склады.

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