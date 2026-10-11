РФ сбросила авиабомбы на многоэтажки в Славянске, есть пострадавшие

Российские войска утром 11 октября сбросили три авиабомба на Славянск Донецкой области. Частично разрушены две многоэтажки, семь человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

"Около 10:00 враг сбросил на спальный район города три ФАБ-250. Частично разрушены две многоэтажки. Еще 7 многоквартирных домов и магазин повреждены", - сообщил Лях.

Сейяас известно о 7 пострадавших. Трое из них госпитализированы, другим помощь оказана амбулаторно.

Еще один мужчина, 1986 года рождения, получил ранения сегодня в результате вражеского прилета на другой локации в частном секторе.

Фото: последствия авиаудара по Славянску (facebook.com/Vadymlyakh)