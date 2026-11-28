У Слов’янську Донецької області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого внаслідок російського авіаудару п’ятиповерхового житлового будинку. Жертвами атаки стали 10 людей, зокрема одна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За час проведення робіт рятувальники розібрали 402,5 тонни зруйнованих будівельних конструкцій та ліквідували пожежу у квартирі на четвертому поверсі на площі 15 кв. м.

Роботу фахівців ДСНС суттєво ускладнювали постійна загроза повторних обстрілів та активність ворожих безпілотників, через що розбір конструкцій доводилося неодноразово призупиняти, а особовому складу спускатися в укриття.

Російські війська завдали авіаудару по п’ятиповерхівці у Слов’янську ще 22 листопада. Внаслідок влучання частина будівлі обвалилася, заблокувавши мешканців під уламками.

За даними рятувальників, сьогодні, 28 листопада, надзвичайники деблокували з-під завалів тіло останнього загиблого.

Нагадаємо, що російські війська регулярно атакують Слов’янськ на Донеччині та неодноразово завдавали ударів по житловій забудові міста.

Зокрема, вранці 11 жовтня 2026 року окупанти скинули на Слов’янськ три авіабомби, внаслідок чого було частково зруйновано дві багатоповерхівки та постраждали семеро людей.

Крім того, стратегічне значення Слов’янська та сусіднього Краматорська на Донеччині неодноразово акцентувалося на найвищому рівні.

Так, 22 жовтня 2026 року президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі передачі Слов’янська та Краматорська Росії бойові дії можуть просунутися далі - у сусідню область, зокрема до Павлограда і Дніпра.