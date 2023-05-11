В четверг, 11 мая, в Славянске раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина .

В городе раздался один мощный взрыв. Пока в регионе воздушную тревогу не объявляли.

Официальной информации от представителей власти или военных пока нет.

Славянск находится в почти 25 километрах от линии фронта и периодически обстреливается российскими войсками.