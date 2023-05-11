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У Слов'янську пролунав потужний вибух

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Слов'янськ, Четвер 11 травня 2023 17:03
У Слов'янську пролунав потужний вибух Фото: Слов'янськ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 11 травня, у Слов'янську пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У місті пролунав один потужний вибух. Наразі в регіоні повітряну тривогу не оголошували.

Офіційної інформації від представників влади чи військових наразі немає.

Слов'янськ знаходиться за майже 25 кілометрів від лінії фронту і періодично обстрілюється російськими військами.

Нагадаємо, що російські війська зранку 11 травня обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок ракетного удару приватний будинок зруйнований повністю.

Пізніше стало відомо, що жителька Слов'янська, яка отримала поранення, померла у лікарні.

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