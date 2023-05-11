У четвер, 11 травня, у Слов'янську пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна .

У місті пролунав один потужний вибух. Наразі в регіоні повітряну тривогу не оголошували.

Офіційної інформації від представників влади чи військових наразі немає.

Слов'янськ знаходиться за майже 25 кілометрів від лінії фронту і періодично обстрілюється російськими військами.