В Славянске раздаются взрывы

"В Славянске сообщают о взрывах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские захватчики в ночь на воскресенье, 23 апреля, в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Кроме того, этой же ночью российские войска ударили по Славянску Донецкой области из С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.