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В Славянске раздаются взрывы

Фото: в Славянске Донецкой области сообщают о взрывах 27 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

У четвер, 27 квітня, у Слов'янську Донецької області лунають вибухи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Славянске сообщают о взрывах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские захватчики в ночь на воскресенье, 23 апреля, в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Кроме того, этой же ночью российские войска ударили по Славянску Донецкой области из С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.

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вибухи