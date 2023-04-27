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В Славянске раздаются взрывы

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Донбасс, Четверг 27 апреля 2023 14:48
В Славянске раздаются взрывы Фото: в Славянске Донецкой области сообщают о взрывах 27 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

У четвер, 27 квітня, у Слов'янську Донецької області лунають вибухи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Славянске сообщают о взрывах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские захватчики в ночь на воскресенье, 23 апреля, в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области.

Напомним, в пятницу, 14 апреля, российские военные обстреляли жилые кварталы Славянска в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб один человек.

Кроме того, этой же ночью российские войска ударили по Славянску Донецкой области из С-300. Пострадала гражданская инфраструктура.

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