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СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомогають ворогу на сході: список

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Четвер 04 серпня 2022 12:12
СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомогають ворогу на сході: список Фото: СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомогають ворогу на сході (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантам, які допомогають ворогу проводити окупацію на територіях Донецької та Луганської областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"СБУ задокументувала злочинну діяльність ще 5 колаборантів, які допомагають російським загарбникам легалізувати свою "владу" на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини", - пише пресслужба СБУ.

Зазначається, що зрадники імітують "діяльність", беруть участь у пропагандистських заходах, а також змушують населення підкорюватись "новим порядкам".

Фото: СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомогають ворогу на сході (t.me/SBUkr)

Підозру було оголошено:

  • мешканцю Рубіжного, колишньому депутату міськради від "ОПЗЖ", який призначений "заступником голови адміністрації" тимчасово окупованого Сватівського району;
  • депутатці місцевої ради, яка обійняла посаду "заступниці голови адміністрації Марківського району ЛНР";
  • "начальниці відділу життєзабезпечення села Веселе Старобільського району;
  • мешканцю Донеччини, який очолив "адміністрацію Волноваського району ДНР";
  • так званому голові "Мангушської селищної ради ДНР".

Кожному зі зрадників загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки викрила помічника чинного нардепа, який хотів стати гауляйтером Черкаської області у разу окупації регіону Росією.

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Служба безпеки України
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