СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомогають ворогу на сході: список

Фото: СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомогають ворогу на сході (ssu.gov.ua)

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантам, які допомогають ворогу проводити окупацію на територіях Донецької та Луганської областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"СБУ задокументувала злочинну діяльність ще 5 колаборантів, які допомагають російським загарбникам легалізувати свою "владу" на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини", - пише пресслужба СБУ. Зазначається, що зрадники імітують "діяльність", беруть участь у пропагандистських заходах, а також змушують населення підкорюватись "новим порядкам". Фото: СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомогають ворогу на сході (t.me/SBUkr) Підозру було оголошено: мешканцю Рубіжного, колишньому депутату міськради від "ОПЗЖ", який призначений "заступником голови адміністрації" тимчасово окупованого Сватівського району;

депутатці місцевої ради, яка обійняла посаду "заступниці голови адміністрації Марківського району ЛНР";

"начальниці відділу життєзабезпечення села Веселе Старобільського району;

мешканцю Донеччини, який очолив "адміністрацію Волноваського району ДНР";

так званому голові "Мангушської селищної ради ДНР". Кожному зі зрадників загрожує позбавлення волі строком до 10 років.