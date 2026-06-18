"Слов мало". У Путина после удара по Москве разразились угрозами

Лавров прокомментировал атаки украинских беспилотников на Москву и заявил, что "только ответных слов на действия Киева недостаточно".

По его словам, Россия будет наносить "массированные групповые удары на регулярной основе" по целям, от которых зависит боеспособность ВСУ.

"Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут выполнять", - добавил министр, имея в виду Путина.