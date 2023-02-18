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В Украине планируют создать автошколы для людей с инвалидностью

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Киев, Суббота 18 февраля 2023 00:10
В Украине планируют создать автошколы для людей с инвалидностью Фото: в Украине планируют создать автошколы для людей с инвалидностью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство внутренних дел Украины презентовало проект "Автошколы для людей с инвалидностью". За год в каждом таком заведении планируют обучать около 300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Проект презентовала заместитель министра внутренних дел Катерина Павличенко в ходе заседания Совета безбарьерности.

Такая инициатива предусматривает предоставление качественной услуги по приобретению навыков вождения и получению водительского удостоверения в составе смешанных инклюзивных групп.

"Наш клиент пройдет следующие этапы: медико-социальная экспертная комиссия; получение медицинской справки; обучение в автошколе на базе заведений высшего образования МВД; сдача теоретического экзамена в территориальном сервисном центре; практическая подготовка и экзамен", - рассказала Павличенко.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине планируют перевыпустить все водительские удостоверения.

Также мы писали, что в Польше признали действительными водительские удостоверения, которые были выданы в Украине.

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