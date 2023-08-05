В Беларуси уменьшилось количество авиации России, страну покинули 10 вертолетов, - "Гаюн"
В Беларуси значительно уменьшилась авиационная группировка России. Из страны в Брянскую область вылетели 10 вертолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группировку " Белорусский Гаюн ".
Около 8:15-8:20 с территории аэродрома "Мачулище" вылетела группа из 10-ти вертолетов России:
- 4 единицы - Ми-8 ВКС РФ
- 6 единиц - Ми-24 ВКС РФ
Вертолеты позже были замечены над Могилевской областью в направлении границы с Россией, которую в дальнейшем и пересекли. Большинство из них провели в стране 209 дней. Позже они приземлились в аэродроме "Сеща" в Брянской области.
"Таким образом, сегодня утром значительно уменьшилась авиационная группировка ВКС РФ в Беларуси. Напомним, что в Беларуси находилось не менее 11 вертолетов ВКС РФ. Теперь, вероятно, остался один", - добавляет "Гаюн".
Также во время пребывания в Беларуси группа вертолетов потеряла одну из единиц своей техники - в июне под Ивацевичами разбился Ми-24.
Роль Беларуси в войне России против Украины
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, страна оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по нашей земле. В Беларуси продолжаются учения и ротация российских военных, а также сохраняется их техника и вооружение.
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