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Что имеют, тем и бряцают. Юсов прокомментировал предстоящие ядерные учения России

Вторник 07 мая 2024 12:50
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Что имеют, тем и бряцают. Юсов прокомментировал предстоящие ядерные учения России Фото: Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ядерный шантаж для Российской Федерации является регулярной практикой. Что имеют, тем и бряцают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире проекта "Свобода. Утро".

"То, что имеют, тем и бряцают. В конце концов это постоянная практика Кремля. Чего-то нового особо здесь нет. Есть уже официальные заявления международного сообщества. Что касается ядерного шантажа, разумеется, это вопрос к свободному миру, к Западу. Я думаю, что реакция будет адекватной и правильной", - заявил Юсов.

Представитель ГУР отметил, что за вражеские угрозы важнее то, что сегодня происходит на поле боя, где россияне продолжают планировать и реализовывать вещи против Украины.

Ядерные угрозы России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к жалким ядерным угрозам из-за поддержки Украины со стороны Запада. Как пример, вчера, 6 мая, Министерство обороны России заявило о том, что войска, согласно приказу главы Кремля Владимира Путина, проведут учения с тактическим ядерным оружием.

Как отметил представитель Пентагона Пэт Райдер, планы России являются примером безответственной риторики.

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