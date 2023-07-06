Следите за хорошими новостями. Резников намекнул на поставки новых боеприпасов из США

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Были обсуждены поставки нового вооружения в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Обсудили текущую ситуацию на передовой и последующие шаги контрнаступательной операции, а также другие актуальные вопросы. Мы сверили часы перед следующим заседанием UDCG в формате Ramstein, - написал Резников.

Кроме этого, министр посоветовал украинцам следить за новостями и анонсировал новые поставки вооружения для наших военных.

Кассетные боеприпасы для Украины

Еще в конце 2022 года CNN сообщало, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Джо Байдена не была готова выполнить это пожелание.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии критиковали такую просьбу.

Ранее CBS News сообщало, что США могут объявить об отправке кассетных боеприпасов Украине уже на этой неделе.

Кассетные боеприпасы

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы.

Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации.

Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

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