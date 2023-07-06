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США на этой неделе объявят об отправке Украине кассетных боеприпасов для артиллерии, - СМИ

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Четверг 06 июля 2023 05:38
США на этой неделе объявят об отправке Украине кассетных боеприпасов для артиллерии, - СМИ Фото: США на этой неделе объявят об отправке Украине кассетных боеприпасов для артиллерии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты уже на этой неделе могут объявить о поставках спорных кассетных боеприпасов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Американские чиновники рассказали, что в США начали рассматривать запрос Украины на кассетные боеприпасы. Это позволит удовлетворить спрос на боеприпасы при контрнаступлении против российских войск.

Как заявляют в США, один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы.

"Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб, которые разлетаются во время детонации, и запрещены, поскольку неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий", - рассказал источник.

Следует отметить, что в 2010 году вступила в силу конвенция о кассетных боеприпасах. Она запрещает их использование, производство и накопление в 123 государствах, являющихся сторонами или подписантами. Однако ни Штаты, ни Россия и Украина не подписали документ.

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский заявил, что просил у союзников Украины ускорить поставки вооружения для начала контрнаступления.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный рассказал, что его раздражают комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось.

"Это не шоу, которое весь мир смотрит и на которое делает ставки или что-нибудь такое. Каждый день, каждый метр дается кровью", - заявил главнокомандующий.

Украинские военные ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км на юге.

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