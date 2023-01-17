Будут следить за войной в Украине. В Румынию прибыли разведывательные самолеты НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Румынии Анхеля Тилвара в Facebook.

"Самолеты-разведчики ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) прибыли в Бухарест, откуда они будут передавать информацию НАТО о любых тактических и оперативных перемещениях вблизи границы альянса. В условиях незаконной войны России против Украины НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге с помощью самолетов ДРЛО. Румыния и союзники в безопасности", - отметил министр обороны.

При этом, как отмечают румынские СМИ, сегодня на территории страны находятся по меньшей мере три разведывательных самолета НАТО.