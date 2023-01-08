"Следов жертв нет". СМИ показали последствия удара РФ по Краматорску

В сети появилось видео со здания в Краматорске, которое сегодня, 8 января, ночью обстреляли оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tg3 в Twitter.

"Москва заявляет: по комплексу, где размещались вражеские солдаты в Краматорске, был нанесен удар, погибло шестьсот человек, но Киев это отрицает. Корреспондент Tg3 на месте: следов жертв нет", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, 8 ноября, ночью оккупанты обстреляли Краматорск, в результате чего в городе было повреждено много зданий, но никто не погиб.

Позже россияне заявили о том, что они якобы обстреляли общежития училищ, где "были расположены украинские военные". Также оккупанты выдумали сотни жертв в рядах ВСУ из-за атаки.

После этого представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый опроверг такие фейки.

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