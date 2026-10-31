Следы будущей жизни: телескоп ALMA обнаружил органические аномалии в космосе

Редкая молекула у протозвезды IRAS 4A2

Метанол является наиболее распространенной сложной органической молекулой в протопланетных дисках - это делает его ключевым объектом для исследования зарождения жизни .

Международная команда из более чем 30 ученых под руководством Марии Дроздовской из Бернского университета изучила газовые диски вокруг 11 ближайших маломассивных протозвезд.

В результате наблюдений исследователи обнаружили редкую форму метанола, где обычные атомы водорода замещены его тяжелым изотопом - дейтерием.

Такая аномалия была зафиксирована лишь в одном из 11 исследованных объектов - в дисках молодой звезды IRAS 4A2, расположенной на расстоянии около 1000 световых лет от Земли в молекулярном облаке Персея.

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Обнаружение природных космических мазеров

Кроме редкого изотопа, команда COMPASS (Complex Organic Molecules in Protostars with ALMA Spectral Surveys) зафиксировала метанольное мазерное излучение более чем в 50 процентах исследованных протозвезд, преимущественно в самых молодых системах.

Мазер - это микроволновой аналог лазера, при котором излучение естественно стимулируется и усиливается при столкновении и возбуждении молекул метанола в ударных волнах.

Ключевые особенности открытия

Ранее метанольные мазеры мощные радиосигналы, возникающие при определенных условиях в космосе, обнаруживались только вблизи массивных звезд. Теперь их нашли и возле меньших и более спокойных звезд, что свидетельствует о наличии в этих системах участков с необычайно высокой энергией.

Это открытие может означать, что такие радиосигналы возникают при формировании планет вокруг звезд разной массы, а не только у самых массивных из них.

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Новый взгляд на эволюцию планетных систем?

Ученые предполагают, что когда молодая звезда поглощает газ с окружающего диска, она периодически нагревается и вызывает ударные волны. Они могут активировать метанол в газе, заставляя его излучать мощные радиосигналы - мазеры.

Исследователи также выявили отличия в содержании кислорода и азота в различных звездных системах. Это означает, что химический состав материала, из которого формируются планеты, может существенно отличаться - от системы к системе.

Первые подробные результаты проекта COMPASS были опубликованы в семи работах в научном журнале Astronomy & Astrophysics за октябрь 2026 года.

Астрономы продолжают системный анализ собранных данных с телескопа ALMA и готовят серию следующих наблюдений с помощью космического телескопа James Webb.