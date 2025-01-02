Президент Южной Кореи, которому грозит арест, обещает бороться до конца, - Reuters
Президенту Южной Кореи Юн Сок Елю после объявления импичмента грозит арест, который утвердил суд. Однако он обещает бороться до конца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам адвоката отстраненного от обязанностей президента, Юн, которому был объявлен импичмент, направил своим сторонникам письмо. В нем он заявил, что будет "бороться до конца", поскольку власти могут попытаться его арестовать из-за непродолжительного военного положения, введенного 3 декабря 2024 года.
"Я наблюдаю в прямом эфире на YouTube за всей той работой, которую вы делаете. Я буду бороться до конца, чтобы защитить эту страну вместе с вами", - написал он в письме своим сторонникам.
Как пишет Reuters, речь идет о сотни сторонников Юна, которые собрались возле его официальной резиденции, протестуя против его расследования.
Тем временем оппозиционная Демократическая партия, которая имеет большинство в парламенте и возглавила импичмент Юна 14 декабря, заявила, что письмо доказывает, что Юн был в заблуждении и по-прежнему полон решимости завершить свое "восстание".
"Как будто попыток организовать мятеж было недостаточно, он теперь подстрекает своих сторонников к экстремальному столкновению", - заявил представитель партии Чо Сын Лэ.
Что предшествовало
Reuters писало, что во вторник 31 декабря, суд утвердил ордер на арест Юн Сок Еля, что потенциально может сделать его первым действующим президентом, задержанным в рамках расследования обвинений в организации мятежа путем попытки ввести военное положение.
Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), возглавляющее совместную группу следователей, в которую входят полиция и прокуроров, должно исполнить ордер на арест до 6 января.
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