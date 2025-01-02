ua en ru
Чт, 02 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Президент Южной Кореи, которому грозит арест, обещает бороться до конца, - Reuters

Четверг 02 января 2025 05:33
UA EN RU
Президент Южной Кореи, которому грозит арест, обещает бороться до конца, - Reuters Фото: отстраненный от обязанностей президент Южной Кореи Юн Сок Ель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президенту Южной Кореи Юн Сок Елю после объявления импичмента грозит арест, который утвердил суд. Однако он обещает бороться до конца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам адвоката отстраненного от обязанностей президента, Юн, которому был объявлен импичмент, направил своим сторонникам письмо. В нем он заявил, что будет "бороться до конца", поскольку власти могут попытаться его арестовать из-за непродолжительного военного положения, введенного 3 декабря 2024 года.

"Я наблюдаю в прямом эфире на YouTube за всей той работой, которую вы делаете. Я буду бороться до конца, чтобы защитить эту страну вместе с вами", - написал он в письме своим сторонникам.

Как пишет Reuters, речь идет о сотни сторонников Юна, которые собрались возле его официальной резиденции, протестуя против его расследования.

Тем временем оппозиционная Демократическая партия, которая имеет большинство в парламенте и возглавила импичмент Юна 14 декабря, заявила, что письмо доказывает, что Юн был в заблуждении и по-прежнему полон решимости завершить свое "восстание".

"Как будто попыток организовать мятеж было недостаточно, он теперь подстрекает своих сторонников к экстремальному столкновению", - заявил представитель партии Чо Сын Лэ.

Что предшествовало

Reuters писало, что во вторник 31 декабря, суд утвердил ордер на арест Юн Сок Еля, что потенциально может сделать его первым действующим президентом, задержанным в рамках расследования обвинений в организации мятежа путем попытки ввести военное положение.

Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), возглавляющее совместную группу следователей, в которую входят полиция и прокуроров, должно исполнить ордер на арест до 6 января.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея
NEWS
В Украине с 1 января изменились условия для выхода на пенсию в 60 лет
В Украине с 1 января изменились условия для выхода на пенсию в 60 лет
DAILY
Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Любомир Мысив: Уровень доверия к ВСУ не падает, а к мобилизации отношение неоднозначное