Следователи раскрыли коррупционные схемы в Нацакадемии аграрных наук

По информации МВД, водителю президента НААН, бухгалтеру и механику госпредприятия было сообщено подозрение в совершении уголовного правонарушения. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

"В ходе следствия установлено, что личному водителю руководителя НААН незаконно начислено около 800 тысяч гривен заработной платы путем одновременного "трудоустройства" в шести государственных предприятиях, входивших в структуру Академии", - уточняют в ведомстве.

При этом были собраны доказательства о причастности бывшего директора одного из предприятий, которое входит в НААН, к организации мошеннической схемы. Он мог присвоить урожай сельскохозяйственных культур.

По информации правоохранителей, в 2020 году директор утвердил два договора контрактации сельхозпродукции с двумя частными предприятиями. В результате агропредприятие, вырастившее урожай на 1610 га земли Национальной академии аграрных наук, так его и не получило. Сельхозпродукцией завладел подозреваемый при помощи подконтрольной ему структуре. Нанесенный ущерб оценивается более чем в 71 млн грн.

Ему уже объявили подозрение в преступлениях, которые предусмотрены двумя статьями Уголовного кодекса. Экс-директору грозит до 12 лет тюрьмы.