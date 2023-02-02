UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Слідчі розкрили корупційні схеми у Нацаакадемії аграрних наук

Фото: слідчі розкрили корупційні схеми у Нацаакадемії аграрних наук (mvs.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські слідчі викрили низку діючих та колишніх співробітників Національної академії аграрних наук на корупції. Зокрема, у схемах міг бути задіяний ексдиректор одного з підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

За інформацією МВС, водію президента НААН, бухгалтеру та механіку держпідприємства було повідомлено підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

"Під час слідства встановлено, що особистому водієві керівника НААН незаконно нараховано близько 800 тисяч гривень заробітної плати шляхом одночасного "працевлаштування" у шести державних підприємствах, які входили до структури Академії", - уточнюють у відомстві.

При цьому було зібрано докази про причетність колишнього директора одного з підприємств, що входить в НААН, до організації шахрайської схеми. Він міг привласнити врожай сільськогосподарських культур.

За інформацією правоохоронців, у 2020 році директор затвердив два договори контрактації сільгосппродукції із двома приватними підприємствами. В результаті агропідприємство, яке виростило врожай на 1610 га землі Національної академії аграрних наук, так його й не отримало. Сільгосппродукцію заволодів підозрюваний за допомогою підконтрольної йому структури. Завдані збитки оцінюються більш ніж у 71 млн грн.

Йому вже оголосили підозру у злочинах, передбачених двома статтями Кримінального кодексу. Ексдиректору загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, в Україні викрили підприємців та військових, які причетні до скандалу із закупівлями продуктів для армії за завищеними цінами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ Україникоррупция