У Раду сьогодні вже надійшло понад 70 законодавчих ініціатив

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На сайті парламенту вже більше 60 проектів законів

У перший день роботи Верховної ради дев'ятого скликання у парламенті зареєстровано понад 70 проектів постанов та проектів законів. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, внесено 61 проект закону і 16 проектів постанов.

Нагадаємо, внесені на першому засіданні Верховної ради України законопроекти будуть розглянуті за скороченою процедурою, на голосування вийдуть 6-9 вересня, про що повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Крім того, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підкреслив, що всі законопроекти будуть розглянуті в профільних комітетах.

Як писало РБК-Україна раніше, в перший день роботи Верховної ради дев'ятого скликання було зареєстровано понад 35 проектів постанов, а також проектів законів. Законодавчі ініціативи стосуються реформи органів прокуратури, громадянської конфіскації корупційних активів і так далі.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський уже пригрозив новій Раді достроковим розпуском. Зеленський попросив нардепів не допускати прогули і кнопкодавство, а зосередитися на щоденній копіткій роботі.