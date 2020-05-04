Наступний сезон чемпіонату Англії може пройти без глядачів

Клуби англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) готуються до можливості зіграти весь наступний сезон за порожніх трибун. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, на цей момент клуби обговорюють пропозиції про завершення цього сезону без глядачів або на нейтральних полях, але також розглядають можливість провести весь сезон-2020/21 без уболівальників.

Клуби очікують, що футбол повернеться до свого звичного стану, коли з'явиться вакцина проти коронавірусу. Більшість експертів вважають, що вона не стане доступною раніше середини наступного року.

Нагадаємо, футболісти клубів АПЛ занадто раннього відновлення сезону. Вони вважають, що навіть при порожніх трибунах ризик заразитися коронавірусів занадто великий.

Через пандемію розіграш чемпіонату Англії був припинений 13 березня. Більшість клубів погодилися дограти сезон.

На момент паузи в лізі було зіграно 29 турів з 38. Лідируючому в турнірній таблиці "Ліверпулю" достатньо здобути дві перемоги, щоб стати чемпіоном Англії вперше з 1990 року.