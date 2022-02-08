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Наступні кроки Росії залежатимуть від візиту Макрона в Україну, - Путін

Автор: Артур Родивилов

Президенти РФ і Франції Володимир Путін і Емманюель Макрон зателефонують після візиту останнього в Україну. Сторони обговорять подальші кроки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію за підсумками зустрічі лідерів.

"Ми домовилися, що після консультацій (Макрона - ред.) з керівництвом України, ми також зателефонуємо і проведемо зворотний зв'язок про те, що українське керівництво вважає прийнятним і неприйнятним. І, залежно від цього, будемо будувати свої власні кроки" - заявив Путін.

Нагадаємо, на переговорах з Макроном, президент РФ Володимир Путін заявив, що США і НАТО проігнорували вимоги Москви щодо "гарантій безпеки". На думку російського президента, політика відкритих дверей Альянсу "досить вільна".

Раніше Макрон заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки всі поводилися "відповідально". І також підкреслив необхідність діалогу, висловивши припущення, що зустріч може "відкрити шлях до деескалації".

За словами президента Франції, наступні дні будуть вирішальними.

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