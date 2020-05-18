Наступні кілька місяців в Італії будуть дуже важкими, - Конте

За його словами, уряд буде прагнути задовольнити потреби кожного
Наступні кілька місяців Італії будуть "дуже важкими", але "ми зробимо все можливе, щоб допомогти всім". Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте в листі до італійців у понеділок, 18 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Маючи на увазі пакет економічних стимулів, над яким працює уряд Італії для підтримки працівників і компаній, що постраждали від кризи, викликаної пандемією коронавірусу, Конте сказав:
"Ми стикаємося з найскладнішим випробуванням з післявоєнного періоду. Уряд повністю усвідомлює це. Ми робимо все від нас залежне, щоб задовольнити потреби всіх людей ще швидше... Країна починає жити знову, розумно і впорядковано, дотримуючись вказівок уряду. Один крок за один раз, з обережністю та увагою, щоб не впасти й не повернутися назад. Італія знову почне працювати".
Нагадаємо, з 3 червня жителям Італії дозволять вільне пересування по країні, а 18 травня планують дозволити поїздки в усі регіони та інші первинні ослаблення карантину.
Також РБК-Україна писало, що в Італії вилікувалась більша частина всіх заражених COVID-19. За даними на 13 травня, з 222 104 інфікованих одужала 112 541 особа.
Крім цього, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії коронавірусу. При цьому наголошується, що пік пандемії співпаде з іншими сезонними захворюваннями.
Автор: Максим Зайченко