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Наступні кілька місяців в Італії будуть дуже важкими, - Конте

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 20:20
Наступні кілька місяців в Італії будуть дуже важкими, - Конте
Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

За його словами, уряд буде прагнути задовольнити потреби кожного

Наступні кілька місяців Італії будуть "дуже важкими", але "ми зробимо все можливе, щоб допомогти всім". Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте в листі до італійців у понеділок, 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Маючи на увазі пакет економічних стимулів, над яким працює уряд Італії для підтримки працівників і компаній, що постраждали від кризи, викликаної пандемією коронавірусу, Конте сказав:

"Ми стикаємося з найскладнішим випробуванням з післявоєнного періоду. Уряд повністю усвідомлює це. Ми робимо все від нас залежне, щоб задовольнити потреби всіх людей ще швидше... Країна починає жити знову, розумно і впорядковано, дотримуючись вказівок уряду. Один крок за один раз, з обережністю та увагою, щоб не впасти й не повернутися назад. Італія знову почне працювати".

Нагадаємо, з 3 червня жителям Італії дозволять вільне пересування по країні, а 18 травня планують дозволити поїздки в усі регіони та інші первинні ослаблення карантину.

Також РБК-Україна писало, що в Італії вилікувалась більша частина всіх заражених COVID-19. За даними на 13 травня, з 222 104 інфікованих одужала 112 541 особа.

Крім цього, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я попередили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії коронавірусу. При цьому наголошується, що пік пандемії співпаде з іншими сезонними захворюваннями.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ІталіяекономікаКоронавірус
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