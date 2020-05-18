Следующие несколько месяцев в Италии будут очень тяжелыми, - Конте

Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

По его словам, правительство будет стремиться удовлетворить потребности каждого

Следующие несколько месяцев в Италии будут "очень тяжелыми", но "мы сделаем все возможное, чтобы помочь всем". Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в письме к итальянцам в понедельник, 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Имея в виду пакет экономических стимулов, над которым работает правительство Италии для поддержки работников и компаний, пострадавших от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Конте сказал:

"Мы сталкиваемся с самым сложным испытанием с послевоенного периода. Правительство полностью осознает это. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы удовлетворить потребности всех людей еще быстрее... Страна начинает жить снова, разумно и упорядоченно, следуя указаниям правительства. Один шаг за раз, с осторожностью и вниманием, чтобы не упасть и не вернуться назад. Италия снова начнет работать".

Напомним, с 3 июня жителям Италии разрешат свободное передвижение по стране, а с 18 мая планируют разрешить поездки во все регионы и другие первоначальные ослабления карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Италии вылечились более половины всех заразившихся COVID-19. По данным на 13 мая, из 222 104 инфицированных выздоровел 112 541 человек.

Кроме этого, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что следующей зимой в Европе возможна вторая смертоносная волна пандемии коронавируса. При этом отмечается, что пик пандемии совпадет с другими сезонными заболеваниями.

Автор: Максим Зайченко