На наступній нормандській зустрічі обговорять екологію на Донбасі

Фото: Василь Боднар (carpathia.gov.ua)

У МЗС зазначили, що детально це питання проробляється у рамках ТГК

Питання екології на Донбасі обговорюватиметься на наступній нормандській зустрічі. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, народний депутат Сергій Шахов запитав у заступника глави МЗС, чи стоїть на порядку денному наступної зустрічі у нормандському форматі вирішення екологічної катастрофи на Донбасі.

"Екологічний аспект у загальних рисах обговорювався під час Нормандського саміту в Парижі. Детально ми готуємо проробку цього питання до наступної нормандської зустрічі. Воно буде на обговоренні у лідерів. У деталях воно проробляється у рамках ТГК. Ніхто не знімає це питання з порядку денного", - заявив Боднар.

Нагадаємо, у вересні 2018 року глава МВС Арсен Аваков заявив, що викликана збройною агресією Російської Федерації екологічна катастрофа на Донбасі загрожує усій Європі. При цьому він підкреслював, що українська сторона не може повністю оцінити збиток, нанесений навколишньому середовищу на окупованих територіях.

Як писало РБК-Україна, в травні 2018-го в Раді підкреслювали, що повне затоплення шахт на Донбасі може привести до радіаційної катастрофи.