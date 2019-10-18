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Синоптики попередили про туман

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 09:30
Синоптики попередили про туман
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні вночі та вранці на більшій частині території країни туман

Погода в Україні 18 жовтня погіршиться, синоптики попереджають про туман. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, сьогодні вночі та вранці на більшій частині території країни туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру давали прогноз погоди на 18 жовтня. Як зазначається, у всіх областях потепління. За даними синоптиків, у столиці сьогодні потепліє до +19+21, вночі очікується +7+9.

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода сьогодні буде однією з найтепліших у Європі, температура повітря вдень досягне +18+24 градуси. Вона повідомляла, що дощів не буде, але можливі тумани, які погіршуватимуть видимість до 300-500 метрів.

Зазначимо, період сухої та теплої осінньої погоди, який зазвичай називають "бабиним літом", триватиме в Києві до наступних вихідних, до 25-27 жовтня. На початку наступного тижня температура трохи знизиться і вже не буде перевищувати 20 градусів. Наступний місяць, листопад, у Києві зазвичай приносить дощі і суттєве зниження температури.

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