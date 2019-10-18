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Синоптик повідомила про погоду на вихідних

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 13:05
Синоптик повідомила про погоду на вихідних
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві буде сонячно і без опадів

Погода в Україні на вихідних, 19-20 жовтня, буде теплою і сонячною, з ранковими і нічними туманами. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко Facebook.

Синоптик зазначає, що температура повітря вночі буде +6+12 градусів. Вдень очікується +17+24. Вітер південний 3-8 м/с або штиль.

У Києві синоптик прогнозує теплу погоду без опадів. Температура повітря вдень близько +20 градусів.

Нагадаємо, за прогнозами Укргідрометцентру період сухої і теплої осінньої погоди, який зазвичай називають "бабиним літом", триватиме у Києві до наступних вихідних, до 25-27 жовтня. Після цього прийдуть атмосферні фронти, циклони, дощі і утримається прохолодна погода.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що синоптики попередили про погіршення погоди 18 жовтня. Зокрема, повідомляється, що на більшій частині території країни буде сильний туман.

Наталка Діденко також повідомляла, що погода 18 жовтня буде одним з найтепліших в Європі температура повітря вдень сягне +18+24 градуси. За її прогнозом дощів не буде, але можливі тумани, які погіршать видимість до 300-500 метрів.

Від початку "бабиного літа" в Києві встановлені два температурні рекорди
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